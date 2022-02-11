Дания планирует завершение программы вакцинации от коронавируса весной

Органы здравоохранения Дании рассматривают возможность сворачивания программы вакцинации от коронавируса весной и не видят причин в настоящее время вводить бустерную дозу детям или четвертую прививку другим жителям, подверженным риску тяжелого течения COVID-19.

Об этом говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании, пишет "Европейская правда".

"Третья волна коронавируса сходит на нет из-за большого иммунитета населения. Очень высокий охват вакцинацией в Дании, особенно с третьей дозой, означает, что мы можем справиться с растущим числом инфекций, не заболевая серьезно. Таким образом, Управление здравоохранения и лекарственных средств Дании считает, что в настоящее время нет необходимости предлагать третью дозу для лиц моложе 18 лет или предлагать четвертую для определенных групп. Управление рассматривает возможность завершения всей общей программы вакцинации позднее весной", - говорится в заявлении.

В Управлении заявили, что по-прежнему ежедневно наблюдают высокие показатели заражения, но в то же время видят первые признаки того, что эпидемия вот-вот пойдет на убыль.

В связи с этим Управление здравоохранения провело переоценку необходимости вакцинации, и определил, что жители домов престарелых и люди старше 85 лет хорошо защищены 3-й дозой и в настоящее время в этом нет необходимости предлагать 4-й бустер.

Также в агентстве пришли к выводу, что в настоящее время нет оснований предлагать 3-ю дозу для лиц моложе 18 лет. Среди прочего, потому что третий бустер еще не был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также потому, что эта возрастная группа уже имеет высокий иммунитет и небольшой риск серьезного заболевания.

"Учитывая очень высокий защитный иммунитет среди населения, а также поскольку мы видим признаки того, что третья зимняя волна отступает, а также поскольку мы знаем, что предстоящая смена сезона также снизит заболеваемость, Датское управление здравоохранения и лекарственных средств в настоящее время начинает планировать завершение текущей программы вакцинации для всех целевых групп, включая программу для детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в заявлении.

Напомним, Швеция прекратила широкомасштабное тестирование населения на COVID-19 даже среди людей с симптомами инфекции.

О полной или почти полной отмене ограничений объявили также соседи Швеции Дания, Норвегия и Финляндия.