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Байден вважає, що Путін може напасти на Україну в найближчі дні – The Guardian

П'ятниця, 11 лютого 2022, 21:08
Байден вважає, що Путін може напасти на Україну в найближчі дні – The Guardian
Президент США Джо Байден. Фото Getty Images

Видання The Guardian повідомляє, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів.

Джерело: The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела

Деталі: За словами співрозмовників видання, Байден нібито повідомив це після наради в оперативному штабі в Білому домі, де обговорювалися останні розвіддані про нарощування російської військової могутності. 

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Водночас повідомляється, що радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що США не вірять, що Путін уже дав остаточний наказ про наступ.  

Пряма мова Салівана: "Я скажу, що те, як він нарощував свої сили та розставив їх, разом з іншими показниками, які ми зібрали за допомогою розвідки, дає нам зрозуміти, що існує дуже велика ймовірність того, що Росія вирішить діяти у військовому плані, і є підстави вважати, що це може статися в досить короткі терміни.

Зараз ми не можемо точно визначити день і ми не можемо точно визначити годину, але ми можемо сказати, що є вірогідна перспектива того, що російські військові дії відбудуться навіть до закінчення Олімпіади".

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Деталі: Салліван також закликав громадяни США, які все ще перебувають в Україні, виїхати в найближчі два дні.

Він вважає, що "російська атака, ймовірно може початися з повітряних бомбардувань і ракетних обстрілів, які можуть вбити мирних жителів незалежно від їхньої національності", а надалі розпочнеться наземне вторгнення.  

Західні спецслужби вважають, що найбільш імовірною метою російського наступу може бути бажання оточити Київ і силою змінити владу.

Видання повідомляє, що за кілька хвилин після дзвінка Байдена Міністерство закордонних справ Великобританії закликало британських громадян в Україні виїхати з країни доки це можливо.

Теми: БайденРосіяУкраїна
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