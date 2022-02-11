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Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian

Пятница, 11 февраля 2022, 22:08
Президент США Джо Байден. Фото Getty Images

Издание The Guardian сообщает, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. Атака может начаться с воздушных ударов.

Источник: The Guardian со ссылкой на дипломатические источники

Детали: По словам собеседников издания, Байден якобы сообщил это после совещания в оперативном штабе в Белом доме, на котором обсуждались последние разведданные о наращивании российской военной мощи.

В то же время, сообщается, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США не верят, что Путин уже дал окончательный приказ о наступлении.

Прямая речь Саливана: "Я скажу, что то, как он наращивал свои силы и расставил их, вместе с другими показателями, которые мы собрали с помощью разведки, дает нам понять, что существует очень большая вероятность того, что Россия решит действовать в военном плане, и есть основания полагать, что это может произойти в довольно короткие сроки.

Сейчас мы не можем точно определить день, и мы не можем точно определить время, но мы можем сказать, что вероятна перспектива того, что российские военные действия состоятся даже до окончания Олимпиады".

Детали: Салливан также призвал граждан США, все еще находящихся в Украине, уехать в ближайшие два дня.

Он считает, что "российская атака, вероятно, может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных обстрелов, которые могут убить мирных жителей независимо от их национальности", а в дальнейшем начнется наземное вторжение.

Западные спецслужбы считают, что наиболее вероятной целью российского наступления может быть желание оцепить Киев и силой сменить режим.

Издание сообщает, что через несколько минут после звонка Байдена Министерство иностранных дел Великобритании призвало британских граждан в Украине уехать из страны пока это возможно.

Темы: БайденРосcияУкраина


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