Окупанти розмістили за лініями відведення "Гради" і гаубиці – ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували військову техніку, розміщену окупантами з порушенням ліній відведення або поза виділеними місцями зберігання озброєння.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Місія зафіксувала 8 гаубиць ("Жаби", "Гвоздики" та ін.) і 3 реактивні системи залпового вогню ("Гради"), розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей, зокрема

на полігоні поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька)

поблизу н. п. Мануйлівка (65 км на схід від Донецька).

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння в непідконтрольному урядові районі Донецькій області СММ зафіксувала 10 танків на полігоні неподалік Тернового.