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Окупанти розмістили за лініями відведення "Гради" і гаубиці – ОБСЄ

Субота, 12 лютого 2022, 05:41
фото: Радіо Свобода

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували військову техніку, розміщену окупантами з порушенням ліній відведення або поза виділеними місцями зберігання озброєння.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Місія зафіксувала 8 гаубиць ("Жаби", "Гвоздики" та ін.) і 3 реактивні системи залпового вогню ("Гради"), розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей, зокрема

  • на полігоні поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька)
  • поблизу н. п. Мануйлівка (65 км на схід від Донецька).

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння в непідконтрольному урядові районі Донецькій області СММ зафіксувала 10 танків на полігоні неподалік Тернового.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасзброя
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