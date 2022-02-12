Окупанти розмістили за лініями відведення "Гради" і гаубиці – ОБСЄ
Субота, 12 лютого 2022, 04:41
Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували військову техніку, розміщену окупантами з порушенням ліній відведення або поза виділеними місцями зберігання озброєння.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ
Деталі: Місія зафіксувала 8 гаубиць ("Жаби", "Гвоздики" та ін.) і 3 реактивні системи залпового вогню ("Гради"), розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей, зокрема
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- на полігоні поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька)
- поблизу н. п. Мануйлівка (65 км на схід від Донецька).
За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння в непідконтрольному урядові районі Донецькій області СММ зафіксувала 10 танків на полігоні неподалік Тернового.
Українська правда