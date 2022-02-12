Оккупанты разместили за линиями отвода "Грады" и гаубицы – ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали военную технику, размещенную оккупантами с нарушением линий отвода или вне выделенных мест хранения вооружения.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: Миссия зафиксировала 8 гаубиц ("Лягушки", "Гвоздики" и др.) и 3 реактивные системы залпового огня ("Грады"), размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в том числе

на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка)

вблизи н. п. Мануйловка (65 км к востоку от Донецка).

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области СММ зафиксировала 10 танков на полигоне недалеко от Тернового.