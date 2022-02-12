Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты разместили за линиями отвода "Грады" и гаубицы – ОБСЕ

Суббота, 12 февраля 2022, 04:41
Оккупанты разместили за линиями отвода Грады и гаубицы – ОБСЕ
фото: Радио Свобода

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали военную технику, размещенную оккупантами с нарушением линий отвода или вне выделенных мест хранения вооружения.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: Миссия зафиксировала 8 гаубиц ("Лягушки", "Гвоздики" и др.) и 3 реактивные системы залпового огня ("Грады"), размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в том числе

Реклама:
  • на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка)
  • вблизи н. п. Мануйловка (65 км к востоку от Донецка).

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области СММ зафиксировала 10 танков на полигоне недалеко от Тернового.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: