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Оккупанты разместили за линиями отвода "Грады" и гаубицы – ОБСЕ

Суббота, 12 февраля 2022, 05:41
фото: Радио Свобода

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали военную технику, размещенную оккупантами с нарушением линий отвода или вне выделенных мест хранения вооружения.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: Миссия зафиксировала 8 гаубиц ("Лягушки", "Гвоздики" и др.) и 3 реактивные системы залпового огня ("Грады"), размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в том числе

  • на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка)
  • вблизи н. п. Мануйловка (65 км к востоку от Донецка).

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области СММ зафиксировала 10 танков на полигоне недалеко от Тернового.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассоружие


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