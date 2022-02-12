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Ожеледиця і сильний вітер: рятувальники попереджають про небезпеку

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 08:25
Ожеледиця і сильний вітер: рятувальники попереджають про небезпеку
pixabay

12 лютого на дорогах України очікується ожеледиця, може бути порушено рух транспорту.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "12 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця, вночі в Карпатах значний сніг.

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Вночі у західних областях, вдень у центральних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 12-13 лютого у Києві та Київській області на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – попередили в ДСНС.

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Теми: погодадорогиДСНС
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