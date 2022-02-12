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Гололедица и сильный ветер: спасатели предупреждают об опасности

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 09:25
pixabay

12 февраля на дорогах Украины ожидается гололедица, может быть нарушено движение транспорта.

Источник: ГСЧС

Дословно: "12 февраля на дорогах, кроме южной части, гололедица, ночью в Карпатах сильный снег.

Ночью в западных областях, днем ​​в центральных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 12-13 февраля в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили в ГСЧС.

Темы: погодадорогиГСЧС


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