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Порошенко вимагає терміново скликати РНБО і засідання Ради

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 11:06
Петро Порошенко, фото "Європейської солідарності"

Експрезидент Петро Порошенко вимагає від президента Володимира Зеленського негайно скликати РНБО за участі лідерів парламентських фракцій через можливе повномасштабне вторгнення Росії.

Джерело: Порошенко у Facebook, "Європейська солідарність"

Дослівно Порошенко: "Ми вимагаємо від Володимира Зеленського вже в суботу зранку скликати засідання РНБО за участі лідерів всіх парламентських фракцій для обговорення пропозицій і розробки єдиного і спільного плану дій із захисту країни. У нас такий план є і ми готові його представити РНБО.

Від голови Верховної Ради вимагаємо так само у суботу скликати позачергове надзвичайне засідання  парламенту, на яке запросити президента, міністра оборони, головнокомандувача Збройних Сил, керівників розвідок, тощо". 

Деталі: На думку Порошенка, уряд протягом дня має подати пропозиції щодо збільшення видатків на оборону, а Україна має ініціювати засідання Ради безпеки ООН.

Пізніше Порошенко разом з лідеркою партії "Голос" Кірою Рудик та співголовою фракції "ЄС" Артуром Герасимовим невідкладно зустрілися з головою ВР Русланом Стефанчуком.

"Європейська Солідарність" та "Голос" вимагають від Стефанчука негайно скликати позачергове засідання парламенту через загрозу широкомасштабного російського вторгнення.

Після зустрічі зі Стефанчуком Порошенко повідомив, що на 13 годину призначена ще одна зустріч щодо термінового засідання погоджувальної ради та позачергового засідання парламенту.

"Ми домовилися, що на першу годину ми повертаємось сюди. Попросили, щоб голова Верховної Ради – він має це право – скликав засідання погоджувальної ради. Погоджувальна рада може оголошувати позачергове засідання. І о першій годині ми знову будемо тут", – зазначив Порошенко.

Він звернувся до інших фракцій та депутатських груп із закликом підтримати цю ініціативу.  

Теми: Порошенко
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