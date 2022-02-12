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Порошенко требует срочно созвать СНБО и заседание Рады

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 10:06
Порошенко требует срочно созвать СНБО и заседание Рады
Петр Порошенко, фото "Европейской солидарности"

Экс-президент Петр Порошенко требует от президента Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Источник: Порошенко в Facebook, "Европейская солидарность"

Дословно Порошенко: "Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и общего плана действий по защите страны. У нас такой план есть, и мы готовы его представить СНБО.

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От председателя Верховной Рады требуем также в субботу созвать внеочередное чрезвычайное заседание парламента, на которое пригласить президента, министра обороны, главнокомандующего Вооруженными Силами, руководителей разведок и т.д.".

Детали: По мнению Порошенко, правительство в течение дня должно подать предложения по увеличению расходов на оборону, а Украина должна инициировать заседание Совбеза ООН.

Позже Порошенко вместе с лидером партии "Голос" Кирой Рудык и сопредседателем фракции "ЕС" Артуром Герасимовым безотлагательно встретились с главой ВР Русланом Стефанчуком.

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"Европейская Солидарность" и "Голос" требуют от Стефанчука немедленно созвать внеочередное заседание парламента из-за угрозы широкомасштабного российского вторжения.

После встречи со Стефанчуком Порошенко сообщил, что на 13 часов назначена еще одна встреча по срочному заседанию согласительного совета и внеочередному заседанию парламента.

"Мы договорились, что на 13:00 мы возвращаемся сюда. Попросили, чтобы председатель Верховной Рады – он имеет это право – созвал заседание согласительного совета. Согласительный совет может объявлять внеочередное заседание. И в час мы снова будем здесь", – отметил Порошенко.

Он обратился к другим фракциям и депутатским группам с призывом поддержать эту инициативу.

Темы: Порошенко
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