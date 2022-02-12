Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Порошенко требует срочно созвать СНБО и заседание Рады

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 11:06
Петр Порошенко, фото "Европейской солидарности"

Экс-президент Петр Порошенко требует от президента Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций из-за возможного полномасштабного вторжения России.

Источник: Порошенко в Facebook, "Европейская солидарность"

Дословно Порошенко: "Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и общего плана действий по защите страны. У нас такой план есть, и мы готовы его представить СНБО.

От председателя Верховной Рады требуем также в субботу созвать внеочередное чрезвычайное заседание парламента, на которое пригласить президента, министра обороны, главнокомандующего Вооруженными Силами, руководителей разведок и т.д.".

Детали: По мнению Порошенко, правительство в течение дня должно подать предложения по увеличению расходов на оборону, а Украина должна инициировать заседание Совбеза ООН.

Позже Порошенко вместе с лидером партии "Голос" Кирой Рудык и сопредседателем фракции "ЕС" Артуром Герасимовым безотлагательно встретились с главой ВР Русланом Стефанчуком.

"Европейская Солидарность" и "Голос" требуют от Стефанчука немедленно созвать внеочередное заседание парламента из-за угрозы широкомасштабного российского вторжения.

После встречи со Стефанчуком Порошенко сообщил, что на 13 часов назначена еще одна встреча по срочному заседанию согласительного совета и внеочередному заседанию парламента.

"Мы договорились, что на 13:00 мы возвращаемся сюда. Попросили, чтобы председатель Верховной Рады – он имеет это право – созвал заседание согласительного совета. Согласительный совет может объявлять внеочередное заседание. И в час мы снова будем здесь", – отметил Порошенко.

Он обратился к другим фракциям и депутатским группам с призывом поддержать эту инициативу.

Темы: Порошенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
Порошенко
Руководители фракций и групп ВР проведут заседание с силовиками
Суд отклонил апелляцию Порошенко и оставил ему обязательство
Глава ГБР анонсировал новые имена в "угольном деле"
Последние новости
17:16
Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
17:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
Все новости...