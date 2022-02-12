У Києві вибухнула граната: є загиблий
Субота, 12 лютого 2022, 12:03
У приватному будинку на вулиці Юрія Клена, що у Святошинському районі Києва, вибухнула граната, у результаті чого загинув 59-річний чоловік.
Джерело: поліція Києва
Дослівно поліція: "Попередньо правоохоронці встановили, що вибух стався внаслідок підриву боєприпасу, схожого на гранату РГД-5".
Деталі: На балконі другого поверху будинку правоохоронці виявили мертвим 59-річного власника помешкання, на тілі якого були поранення, схожі на осколкові.
Тіло направили на судмедекспертизу.
Вибухотехніки обстежили приміщення та прибудинкову територію.
З помешкання вилучили зброю та боєприпаси, вид яких та походження будуть встановлені після експертного дослідження.
Українська правда