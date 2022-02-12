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У Києві вибухнула граната: є загиблий

Субота, 12 лютого 2022, 12:03
Фото поліції

У приватному будинку на вулиці Юрія Клена, що у Святошинському районі Києва, вибухнула граната, у результаті чого загинув 59-річний чоловік.

Джерело: поліція Києва

Дослівно поліція: "Попередньо правоохоронці встановили, що вибух стався внаслідок підриву боєприпасу, схожого на гранату РГД-5".

Деталі: На балконі другого поверху будинку правоохоронці виявили мертвим 59-річного власника помешкання, на тілі якого були поранення, схожі на осколкові.

Тіло направили на судмедекспертизу.

Вибухотехніки обстежили приміщення та прибудинкову територію.

З помешкання вилучили зброю та боєприпаси, вид яких та походження будуть встановлені після експертного дослідження.

Українська правда
Теми: Київвибух
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