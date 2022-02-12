В Киеве взорвалась граната: есть погибший
Суббота, 12 февраля 2022, 12:03
В частном доме на улице Юрия Клена в Святошинском районе Киева взорвалась граната, в результате чего погиб 59-летний мужчина.
Источник: полиция Киева
Дословно полиция: "Предварительно правоохранители установили, что взрыв произошел в результате подрыва боеприпаса, похожего на гранату РГД-5".
Детали: На балконе второго этажа дома правоохранители обнаружили мертвым 59-летнего владельца дома, на теле которого были ранения, похожие на осколочные.
Тело направили на судмедэкспертизу.
Взрывотехники обследовали дом и придомовую территорию.
Из помещения изъяли оружие и боеприпасы, вид которых и происхождение будут установлены после экспертного исследования.
Украинская правда