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В Киеве взорвалась граната: есть погибший

Суббота, 12 февраля 2022, 12:03
Фото полиции

В частном доме на улице Юрия Клена в Святошинском районе Киева взорвалась граната, в результате чего погиб 59-летний мужчина.

Источник: полиция Киева

Дословно полиция: "Предварительно правоохранители установили, что взрыв произошел в результате подрыва боеприпаса, похожего на гранату РГД-5".

Детали: На балконе второго этажа дома правоохранители обнаружили мертвым 59-летнего владельца дома, на теле которого были ранения, похожие на осколочные.

Тело направили на судмедэкспертизу.

Взрывотехники обследовали дом и придомовую территорию.

Из помещения изъяли оружие и боеприпасы, вид которых и происхождение будут установлены после экспертного исследования.

Украинская правда
Темы: Киеввзрыв


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