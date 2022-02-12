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США евакуюють з України дипломатів та зупиняють консульські послуги

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 11:24
США евакуюють з України дипломатів та зупиняють консульські послуги
БУДІВЛЯ ПОСОЛЬСТВА США В КИЄВІ. ФОТО: GETTY IMAGES

Держдепартамент США наказав дипломатам, які не займають критично важливих посад, виїхати з посольства США в Києві, з 13 лютого консульські послуги в посольстві будуть призупинені.

Джерело: посольство США в Україні, Держдеп США

Дослівно посольство: "Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України".

Деталі: У посольстві наголосили, що попри завбачливе скорочення дипломатичного персоналу, основна команда посольства залишиться в Україні.

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Водночас Держдеп США повідомив, що 12 лютого наказав евакуювати більшість співробітників посольства США з Києва.

Дослівно Держдеп: "З неділі, 13 лютого 2022 року, Державний департамент зупиняє консульські послуги у посольстві США у Києві.

Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові, Україна для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові або звичайні консульські послуги. Громадяни США можуть звернутися за цими послугами до посольств США у сусідніх країнах".

Теми: СШАдипломатичні відносини
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