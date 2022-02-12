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США эвакуируют из Украины дипломатов и приостанавливают консульские услуги

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 12:24
ЗДАНИЕ ПОСОЛЬСТВА США В КИЕВЕ. ФОТО: GETTY IMAGES

Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, уехать из посольства США в Киеве, с 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.

Источник: посольство США в Украине, Госдеп США

Дословно посольство: "Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины".

Детали: В посольстве подчеркнули, что, несмотря на предусмотрительное сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства останется в Украине.

В то же время, Госдеп США сообщил, что 12 февраля приказал эвакуировать большинство сотрудников посольства США из Киева.  

Дословно: "С воскресенья, 13 февраля 2022 года, Государственный департамент приостанавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве.

Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обратиться за этими услугами в посольства США в соседних странах".

Темы: СШАдипломатические отношения


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