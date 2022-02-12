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На Херсонщині пройшли навчання, Зеленський спостерігав

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 12:48
На Херсонщині пройшли навчання, Зеленський спостерігав
президент Володимир Зеленський і глава МВС Денис Монастирський, фото МВС

На Херсонщині, поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, пройшли тактико-спеціальні навчання МВС, за демонстрацію дій підрозділів на місці спостерігав президент Володимир Зеленський.

Джерело: Укрінформ, МВС

 
всі фото МВС

Деталі: Тактико-спеціальні навчання відбувалися одночасно на території селищ Каланчак та Новоолексіївка, об'єктах, що перебувають у критичній близькості до адмінмежі з ТОТ АР Крим.

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Зокрема, відповідно до легенди навчань, правоохоронці відпрацьовували реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим, звільнення захоплених адмінбудівель, ліквідацію збройних груп.

До навчань залучено понад тисячу правоохоронців, серед яких співробітники Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, військовослужбовці Нацгвардії, курсанти, а також спецтехніка, зокрема, гелікоптерна група.

 

За навчаннями спостерігають понад 50 іноземних та українських журналістів.

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Пізніше пресслужба МВС з посиланням на президента Володимира Зеленського повідомила, що до тактико-спеціальних навчань сил та засобів МВС залучено 1300 працівників правоохоронної системи. Такі навчання проходять в усіх прикордонних областях України.

 

У МВС зазначили, що маневри проводяться у критичній близькості до умовного кордону з окупованими територіями.

 

За "легендою" навчань, за допомогою ЗМІ та соціальних мереж, які транслюються на тимчасово окупованих територіях і окремих районах материкової України, відбувається інформаційно-психологічна операція. Серед населення прикордонних міст розповсюджують інформацію про важкий стан, що виник в енергетичному секторі. У результаті відбуваються масові заворушення, спроби підірвати дамби на Північнокримському каналі, щоб відновити водопостачання на територію АР Крим, захоплення адміністративних будівель.

 

Реагуючи на умовні загрози, підрозділи відпрацьовували:

  • розгортання роботи оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з вимкненням населеного пункту від постачання електроенергії;
  • проведення спецоперації зі стабілізації оперативної обстановки на умовному кордоні з тимчасово окупованими територіями;
  • ліквідацію масових заворушень із затримання озброєних зловмисників та звільнення захоплених адміністративних будівель;
  • протидію незаконному перетину пунктів пропуску на кордоні для організації масових акцій протесту та підвезення їх учасників ззовні;
  • виявлення, блокування та ліквідація збройних груп та ДРГ;
  • відновлення нормального функціонування інфраструктури населеного пункту.
 

Довідка: Селище Каланчак Скадовського району: населення – 9,2 тис., розташоване на відстані 30 км від АР Крим та за 15 км від дамби, що обмежує подачу води Кримському каналу.

Селище Новоолексіївка Генічеського району: населення – 10,1 тис., розташоване на відстані 30 км від АР Крим.

Теми: Херсонська областьЗеленський
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