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В Херсонской области прошли учения, Зеленский наблюдал

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 13:48
президент Владимир Зеленский и глава МВД Денис Монастырский, фото МВД

В Херсонской области, возле админграницы со временно оккупированным Крымом, прошли тактико-специальные учения МВД, за демонстрацией действий подразделений на месте наблюдал президент Владимир Зеленский.

Источник: Укринформ, МВД

 
все фото МВД

Детали: Тактико-специальные учения прошли одновременно на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка, объектах, находящихся в критической близости к админгранице с временно оккупированным Крымом.

В частности, согласно легенде учений, правоохранители отрабатывали реагирование на факты незаконного пересечения пунктов пропуска, попытку уничтожения дамбы, блокирующей поставки воды в Крым, освобождение захваченных админзданий, ликвидацию вооруженных групп.

К учениям привлечены более тысячи правоохранителей, среди которых сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты, а также спецтехника, в частности, вертолетная группа.

 

За учениями наблюдают более 50 иностранных и украинских журналистов.

 

Позже пресс-служба МВД со ссылкой на президента Владимира Зеленского сообщила, что к тактико-специальным учениям сил и средств МВД привлечены 1300 работников правоохранительной системы. Такие учения проходят во всех пограничных областях Украины.

 

В МВД отметили, что маневры проводятся в критической близости к условной границе с оккупированными территориями.

 

По "легенде" учений, посредством СМИ и социальных сетей, которые транслируются на временно оккупированных территориях и отдельных районах материковой Украины, происходит информационно-психологическая операция. Среди населения пограничных городов распространяют информацию о возникшем в энергетическом секторе тяжелом состоянии. В результате происходят массовые беспорядки, попытки взорвать дамбы на Северокрымском канале, чтобы восстановить водоснабжение на территории АР Крым, захват административных зданий.

 

Реагируя на условные угрозы, подразделения отрабатывали:

  • развертывание работы оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с отключением населенного пункта от снабжения электроэнергией;
  • проведение спецоперации по стабилизации оперативной обстановки на условной границе с временно оккупированными территориями;
  • ликвидацию массовых беспорядков по задержанию вооруженных злоумышленников и освобождению захваченных административных зданий;
  • противодействие незаконному пересечению пунктов пропуска на границе для организации массовых акций протеста и подвоза их участников извне;
  • выявление, блокирование и ликвидация вооруженных групп и ВРГ;
  • восстановление нормального функционирования инфраструктуры населённого пункта.

Справка: Поселок Каланчак Скадовского района: население – 9,2 тыс., расположен в 30 км от АР Крым и в 15 км от дамбы, которая ограничивает подачу воды Крымскому каналу.

Поселок Новоалексеевка Генического района: население – 10,1 тыс., расположен на расстоянии 30 км от АР Крым.

Темы: Херсонская областьЗеленский


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