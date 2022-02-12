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Лавров заявив Блінкену, що США заохочують Україну до силового сценарію

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 14:41
БЛІНКЕН І ЛАВРОВ ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МЗС РФ у розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що розгорнута США пропагандистська кампанія про російську агресію проти України нібито заохочує Україну до спроб силового вирішення "проблеми Донбасу".

Джерело: МЗС РФ, Держдеп США

Дослівно: "Міністр підкреслив, що розгорнута США та їхніми союзниками пропагандистська кампанія про "російську агресію" проти України має провокаційні цілі, заохочуючи владу в Києві до саботажу Мінських угод та згубних спроб силового вирішення "проблеми Донбасу"".

Деталі: Зазначається, що телефонна розмова між Блінкеном та Лавровим відбулася 12 лютого з американської ініціативи.

Лавров заявив, що реакція Вашингтона і Брюсселя на передані Росією проєкти російсько-американського договору та угоди з НАТО щодо "гарантій безпеки" ігнорує ключові для РФ положення, насамперед про нерозширення альянсу та нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу російських рубежів.

"Було акцентовано, що ці питання займуть центральне місце у нашій оцінці отриманих від США та НАТО документів, яка буде доведена до відома колег", - зазначає МЗС РФ.

Пізніше Держдеп США повідомив, що в ході розмови Блінкен чітко дав зрозуміти Лаврову, що дипломатичний шлях до врегулювання кризи залишається відкритим, але це вимагатиме від Москви деескалації та участі в добросовісних дискусіях.

Він повторив, що якщо Москва піде на шлях агресії та вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої, масованої та єдиної трансатлантичної відповіді.

Теми: СШАРосіяЛавров
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