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Лавров заявил Блинкену, что США поощряют Украину к силовому сценарию

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 14:41
БЛИНКЕН И ЛАВРОВ ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД РФ в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая США пропагандистская кампания о российской агрессии против Украины якобы поощряет Украину к попыткам силового решения "проблемы Донбасса".

Источник: МИД РФ, Госдеп США

Дословно: "Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса"".

Детали: Отмечается, что телефонный разговор между Блинкеном и Лавровым состоялся 12 февраля по американской инициативе.

Лавров заявил, что реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные Россией проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по "гарантиям безопасности" игнорирует ключевые для РФ положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

"Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег", - отмечает МИД РФ.

Позже Госдеп США сообщил, что в ходе разговора Блинкен четко дал понять Лаврову, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях.

Он повторил, что если Москва пойдет на путь агрессии и вторгнется в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу.

Темы: СШАРосcияЛавров


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