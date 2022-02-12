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В Україну йде антициклон Інго

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 16:14
Фото pixabay

13 лютого погоду в Україні формуватиме поле підвищеного тиску, оскільки в країну йде антициклон Ingo.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Синоптики зазначають, що у неділю за рахунок антициклону в усіх регіонах країни буде спокійна погода.

За відсутності хмар вночі температура повітря суттєво знизиться, проте день буде доволі теплим як для лютого місяця.

У південних та більшості центральних областей видимість погіршуватимуть тумани, на дорогах ожеледиця, нічні заморозки.

Без опадів, вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, на Закарпатті та в Карпатах 11-16° морозу, вдень 2-7° тепла, у північно-східній частині близько 0°.

У Київській області та столиці 13 лютого також без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від +2° +7°, у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° тепла.

Погода 13 лютого
Погода 13 лютого
Укргідрометцентр

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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