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В Украину идет антициклон Инго

Светлана КизиловаСуббота, 12 февраля 2022, 15:14
В Украину идет антициклон Инго
Фото pixabay

13 февраля погоду в Украине будет формировать поле повышенного давления, поскольку в страну идет антициклон Ingo.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Синоптики отмечают, что в воскресенье за счет антициклона во всех регионах страны будет спокойная погода.

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В отсутствие облаков ночью температура воздуха существенно снизится, однако день будет достаточно теплым, как для февраля месяца.

В южных и большинстве центральных областей видимость будут ухудшаться туманами, на дорогах гололедица, ночные заморозки.

Без осадков, ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 5-10° мороза, в Закарпатье и в Карпатах 11-16° мороза, днем 2-7° тепла, в северо-восточной части около 0°.

В Киевской области и столице 13 февраля также без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 5-10° мороза, днем от +2°+7°, в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 2-4° тепла.

Погода 13 февраля
Погода 13 февраля
Укргидрометцентр

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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