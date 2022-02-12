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Бельгія рекомендує виїхати з України своїм громадянам

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 16:44
Бельгія рекомендує виїхати з України своїм громадянам
Фото pixabay

Міністерство закордонних справ Бельгії оприлюднило нову пораду для бельгійців, що перебувають в Україні або хотіли б її відвідати, та рекомендувало своїм громадянам виїхати з України або утриматися від поїздки туди, якщо їх присутність там не є "абсолютно необхідною".

Джерело: Укрінформ з посиланням на Міністерство закордонних справ Бельгії

Дослівно: "Всі поїздки на всю територію України наполегливо не рекомендуються. Громадянам (Бельгії - УП), які зараз знаходяться в Україні, і чия присутність не є абсолютно необхідною, переконливо рекомендується виїхати з країни. Якщо це не є можливим, їм рекомендовано зареєструватися на сайті "Мандрівники онлайн" та увійти в контакт з Посольством Бельгії в Києві.

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Ми рекомендуємо вам отримувати регулярну інформацію на сайті. З тих же причин, ми рекомендуємо вам переглянути свої короткострокові плани на подорож, у залежності від розвитку ситуації з безпеки. Якщо ситуація погіршиться, евакуація з України не може бути гарантована. Рекомендовано покинути країну, поки це все ще є можливим".

Деталі: Як зазначає дипломатичне відомство Бельгії, з листопада 2021 року напруга на кордонах України з Російською Федерацією і Білоруссю продовжувала зростати. За оцінкою відомства, ситуація є надзвичайно непередбачуваною.

Міністерство попереджає бельгійців, що у випадку несподіваного загострення ситуації, засоби комунікації в Україні, такі як інтернет або телефонний зв'язок, можуть зазнати серйозних переривань. Це може мати серйозні наслідки для функціонування аеропортів та ускладнити повітряні подорожі в Україну, з неї або по її території.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового конфлікту, роботу консульства у Дніпрі призупиняють.
  • Держдеп США також наказав виїздити з Києва другорядним дипломатам посольства і призупиняє консульські послуги - на додачу до від рішення 23 січня евакуювати з України родини дипломатів та дозволити від’їзд частини своїх чинних співробітників за бажанням.
  • Представництво ЄС, яке досі утримувалось від будь-якої евакуації, дозволило виїзд другорядних співробітників за власним бажанням.

Теми: БельгіяУкраїнавійнаРосія
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