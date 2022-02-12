Бельгия рекомендует уехать из Украины своим гражданам

Министерство иностранных дел Бельгии обнародовало обращение к бельгийцам, которые находятся в Украине или хотели бы ее посетить, и рекомендовало своим гражданам уехать из Украины или воздержаться от поездки туда, если их присутствие там не является "абсолютно необходимым".

Источник: Укринформ со ссылкой на Министерство иностранных дел Бельгии

Дословно: "Все поездки на территорию Украины настоятельно не рекомендуются. Гражданам (Бельгии - УП), которые сейчас находятся в Украине, и чье присутствие не является абсолютно необходимым, убедительно рекомендуется уехать из страны. Если это невозможно, им рекомендуется зарегистрироваться на сайте "Путешественники онлайн" и войти в контакт с Посольством Бельгии в Киеве.

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Мы рекомендуем получать регулярную информацию на сайте. По тем же причинам мы рекомендуем вам пересмотреть свои краткосрочные планы на путешествие, в зависимости от развития ситуации безопасности. Если ситуация усугубится, эвакуация из Украины не может быть гарантирована. Рекомендуется покинуть страну, пока это все еще возможно".

Детали: Как отмечает дипломатическое ведомство Бельгии, с ноября 2021 года напряжение на границах Украины с Российской Федерацией и Беларусью продолжало расти. По оценке ведомства, ситуация чрезвычайно непредсказуема.

Министерство предупреждает бельгийцев, что в случае неожиданного обострения ситуации, средства коммуникации в Украине, такие как интернет или телефонная связь, могут работать с серьезными перебоями. Это может иметь последствия для функционирования аэропортов и усложнить воздушные путешествия в Украину, из нее или по ее территории.

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