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У Сенаті США пропонують покарати Білорусь у разі сприяння агресії РФ проти України

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 16:57
У Сенаті США пропонують покарати Білорусь у разі сприяння агресії РФ проти України
Джеймс Ленкфорд, фото Getty Images

У Сенаті США внесли проєкт щодо відповідальності Білорусі у випадку, якщо Александр Лукашенко дозволить Росії використати її територію для вторгнення до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про внесення проєкту "Акт щодо відповідальності Білорусі за агресію" повідомив його ініціатор, сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд.

Проєкт пропонує застосувати санкції проти Білорусі чи іншої країни, якщо та своїми діями підтримуватиме агресію РФ проти суверенітету й територіальної цілісності України.

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Сенатор зазначає, що офіційний Мінськ впустив на територію Білорусі та до власного кордону з Україною тисячі російських військових і це угрупування - найчисельніше на території Білорусі з часів "холодної війни".

"США мають чітко заявити, що до будь-якої країни, яка підтримає спроби Росії вторгнутись до України, будуть застосовані потужні економічні й дипломатичні санкції. Простіше зупинити війну, яка ще не почалась, ніж воєнний конфлікт, який вже розгорівся", - заявив сенатор.

У проєкті пропонують підготувати обов’язкове застосування санкцій проти Білорусі на випадок, якщо Лукашенко у тій чи іншій формі сприятиме вторгненню РФ до України - у вигляді безпосередньої участі в наступі, наданні матеріальної, тактичної чи іншої підтримки для військової операції РФ, розміщення російських сил, які будуть здійснювати вторгнення, підтримки летальною зброєю тощо.

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а також А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі.

Теми: БілорусьУкраїнасанкціїСША
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