Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Сенаті США пропонують покарати Білорусь у разі сприяння агресії РФ проти України

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 17:57
Джеймс Ленкфорд, фото Getty Images

У Сенаті США внесли проєкт щодо відповідальності Білорусі у випадку, якщо Александр Лукашенко дозволить Росії використати її територію для вторгнення до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про внесення проєкту "Акт щодо відповідальності Білорусі за агресію" повідомив його ініціатор, сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд.

Проєкт пропонує застосувати санкції проти Білорусі чи іншої країни, якщо та своїми діями підтримуватиме агресію РФ проти суверенітету й територіальної цілісності України.

Сенатор зазначає, що офіційний Мінськ впустив на територію Білорусі та до власного кордону з Україною тисячі російських військових і це угрупування - найчисельніше на території Білорусі з часів "холодної війни".

"США мають чітко заявити, що до будь-якої країни, яка підтримає спроби Росії вторгнутись до України, будуть застосовані потужні економічні й дипломатичні санкції. Простіше зупинити війну, яка ще не почалась, ніж воєнний конфлікт, який вже розгорівся", - заявив сенатор.

У проєкті пропонують підготувати обов’язкове застосування санкцій проти Білорусі на випадок, якщо Лукашенко у тій чи іншій формі сприятиме вторгненню РФ до України - у вигляді безпосередньої участі в наступі, наданні матеріальної, тактичної чи іншої підтримки для військової операції РФ, розміщення російських сил, які будуть здійснювати вторгнення, підтримки летальною зброєю тощо.

Читайте також: Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні

а також А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі.

Теми: БілорусьУкраїнасанкціїСША
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Техніка, засоби захисту, медикаменти: Україна просить у НАТО значну допомогу

Байден: Зараз вже йдеться не про Україну та Росію

Уряд затвердив склад комісії з обрання директора НАБУ

Новини 15 лютого: Держдума РФ та визнання ОРДЛО, кібератака на держустанови

оновлено від 18:09Сайти банків та міністерства зазнали небувалої за потужністю кібератаки

мапаАхметов повернувся до України

Усі новини...
Білорусь
Росія і далі везе війська та техніку до Білорусі та в Крим — нові знімки
У Білорусі проти Філатова порушили кримінальну справу
Білорусь надіслала Україні ноту протесту через БЧБ-прапор у Дніпрі
Останні новини
02:51
фотоУкраїнські бійці стріляли в зоні ООС з протитанкових комплексів NLAW
01:59
Потужна кібератака: поліція відкрила кримінальне провадження
01:32
Американські військові прямують з Німеччини у Словаччину на навчання
00:22
США готові допомогти Україні в розслідуванні масштабної кібератаки – ЗМІ
00:02
Ліга Чемпіонів: ПСЖ на останніх секундах здолав "Реал", "Манчестер Сіті" розгромив "Спортинг"
23:59
Техніка, засоби захисту, медикаменти: Україна просить у НАТО значну допомогу
23:27
Байден: Зараз вже йдеться не про Україну та Росію
23:21
МВС: Бійців тероборони можуть перекидати між областями
22:54
Уряд затвердив склад комісії з обрання директора НАБУ
22:37
Британія відкриває у Львові консульський офіс
Усі новини...