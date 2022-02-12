В Сенате США предлагают наказать Беларусь в случае содействия агрессии РФ против Украины

В Сенате США внесли проект об ответственности Беларуси в случае, если Александр Лукашенко позволит России использовать её территорию для вторжения в Украину или будет содействовать иным способом.

Как сообщает "Европейская правда", о внесении проекта "Акт по ответственности Беларуси за агрессию" сообщил его инициатор, сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд, отметив, что его цель - сдержать Беларусь от таких шагов.

Проект предлагает применить санкции против Беларуси или другой страны, если она будет поддерживать агрессию РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Сенатор отмечает, что официальный Минск впустил на территорию Беларуси и к своим границам с Украиной тысячи российских военных и эта группировка - самая многочисленная на территории Беларуси со времен "холодной войны".

"США должны четко заявить, что к любой стране, которая поддержит попытки России вторгнуться в Украину, будут применены мощные экономические и дипломатические санкции. Проще остановить войну, которая еще не началась, чем уже разгоревшийся военный конфликт", - заявил сенатор .

В проекте предлагают подготовить обязательное применение санкций против Беларуси на случай, если Лукашенко в той или иной форме будет способствовать вторжению РФ в Украину - путем непосредственного участия в наступлении, предоставлении материальной, тактической или иной поддержки для военной операции РФ, размещения российских сил, которые будут осуществлять вторжение, поддержку летальным оружием и т.д.

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