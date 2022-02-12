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Ще три країни ЄС закликали своїх громадян залишити Україну

Субота, 12 лютого 2022, 18:25
picture alliance via Getty Images

Італія, Швеція та Чехія приєдналися до країн, які рекомендували своїм громадянам в Україні виїхати через загрозу військової ескалації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на поточну ситуацію, з міркувань обережності радимо нашим співгромадянам тимчасово залишити країну наявними комерційними рейсами, а також відкласти неважливі поїздки до України", - йдеться в оголошенні посольства Італії. 

Італійців в Україні просять зареєструватися на сайті МЗС і встановити спеціальний додаток на випадок кризової ситуації. 

МЗС Швеції закликає утриматись від будь-яких поїздок до України, а шведів, які зараз в Україні - виїхати.

"Невизначеність щодо подальшого розвитку подій - велика, безпекова ситуація може змінитися швидко… Громадянам Швеції в Україні варто виїхати якнайшвидше", - зазначають у заяві, застерігаючи, що у разі стрімкого погіршення ситуації посольство зможе лише в обмежених обсягах надавати консульські послуги.  

Наскільки відомо МЗС Швеції, в Україні перебувають 200-300 їхніх громадян. 

Схожий заклик до своїх громадян оприлюднила Чехія, застерігаючи від поїздок не лише до України, а й Білорусі, а тих, хто вже перебуває в Україні - зважити, чи варто залишатися надалі, та зареєструватися у системі МЗС для підтримання зв’язку. 

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський зазначив, що Чехія вважає категорично неприйнятними погрози застосування сили Кремлем для досягнення своїх цілей. "Ми все ще сподіваємося на успіх дипломатичних зусиль, але, водночас, разом із союзниками в ЄС і НАТО готуємося до найгірших сценаріїв", - зазначив він. 

Нагадаємо, заклики до своїх громадян залишити Україну раніше оприлюднили низка країн, серед яких США, Британія, Німеччина.

Теми: ІталіяШвеціяЧехія
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