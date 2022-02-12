Еще три страны ЕС призвали своих граждан покинуть Украину

Италия, Швеция и Чехия присоединились к странам, которые рекомендовали своим гражданам в Украине уезжать из-за риска военной эскалации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Учитывая текущую ситуацию, из соображений предосторожности советуем нашим согражданам временно покинуть страну имеющимися коммерческими рейсами, а также отложить неважные поездки в Украину", - говорится в объявлении посольства Италии.

Итальянцев в Украине просят зарегистрироваться на сайте МИД и установить специальное приложение на случай кризисной ситуации.

МИД Швеции призывает воздержаться от любых поездок в Украину, а шведов, которые сейчас в Украине – выезжать.

"Неопределенность относительно дальнейшего развития событий - большая, ситуация с безопасностью может измениться быстро… Гражданам Швеции в Украине стоит выехать как можно скорее", - отмечают в заявлении, предостерегая, что в случае стремительного ухудшения ситуации посольство сможет только в ограниченных объемах предоставлять консульские услуги.

По информации МИД Швеции, в Украине находятся 200-300 их граждан.

Подобный призыв к своим гражданам опубликовала Чехия, предостерегая от поездок не только в Украину, но и в Беларусь. Тех, кто находится в Украине, призывают взвесить, стоит ли оставаться в дальнейшем, и зарегистрироваться в системе МИД для поддержания связи.

Министр иностранных дел Ян Липавский отметил, что Чехия считает категорически неприемлемыми угрозы применения силы Кремлем для достижения своих целей. "Мы все еще надеемся на успех дипломатических усилий, но вместе с союзниками в ЕС и НАТО готовимся к худшим сценариям", - отметил он.

Напомним, призывы к своим гражданам покинуть Украину ранее опубликовали около десятка стран, среди которых США, Великобритания, Германия.

Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.