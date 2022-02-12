Інцидент з американським атомним підводним човном: Росія звинувачує США

Міноборони Росії заявило, що російський військовий корабель "Маршал Шапошников" застосував спецзасоби проти американського атомного підводного човна, який, як стверджує російське відомство, "зайшов у територіальні води РФ" у районі Курильських островів.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: У повідомленні міноборони РФ сказано, що інцидент стався 12 лютого о 10:40 за московським часом під час навчань біля острова Уруп Курильської гряди.

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Російські військові стверджують, що там був виявлений американський підводний човен класу "Вірджинія", його екіпажу росіяни наказали негайно сплити на поверхню, але підводний човен "вимоги не виконав".

Дослівно російське військове відомство: "У режимі звукопідводного зв'язку екіпажу іноземного підводного човна російською та англійською мовами було передано повідомлення: "Ви знаходитесь у територіальних водах Росії. Спливти негайно!". Екіпажем американського підводного човна вимога російської сторони була проігнорована".

Деталі: У Міноборони РФ повідомили, що після цього військові застосували "відповідні засоби", але не уточнили, про які саме засоби йдеться.

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За версією міністерства оборони Росії, після цього "американський підводний човен використовуючи самохідний імітатор для роздвоєння цілі на засобах радіолокаційного та акустичного контролю та з максимальною швидкістю покинув територіальні води Російської Федерації".

Американські військові інцидент біля Курильських островів поки не коментували.

Російське військове відомство повідомляє, що у зв'язку з цією подією влада викликала в міноборони аташе з питань оборони при посольстві США в Москві.