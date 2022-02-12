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Інцидент з американським атомним підводним човном: Росія звинувачує США

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 19:45
Фото AFP/GettyImages

Міноборони Росії заявило, що російський військовий корабель "Маршал Шапошников" застосував спецзасоби проти американського атомного підводного човна, який, як стверджує російське відомство, "зайшов у територіальні води РФ" у районі Курильських островів.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: У повідомленні міноборони РФ сказано, що інцидент стався 12 лютого о 10:40 за московським часом під час навчань біля острова Уруп Курильської гряди.

Російські військові стверджують, що там був виявлений американський підводний човен класу "Вірджинія", його екіпажу росіяни наказали негайно сплити на поверхню, але підводний човен "вимоги не виконав".

Дослівно російське військове відомство: "У режимі звукопідводного зв'язку екіпажу іноземного підводного човна російською та англійською мовами було передано повідомлення: "Ви знаходитесь у територіальних водах Росії. Спливти негайно!". Екіпажем американського підводного човна вимога російської сторони була проігнорована".

Деталі: У Міноборони РФ повідомили, що після цього військові застосували "відповідні засоби", але не уточнили, про які саме засоби йдеться.

За версією міністерства оборони Росії, після цього "американський підводний човен використовуючи самохідний імітатор для роздвоєння цілі на засобах радіолокаційного та акустичного контролю та з максимальною швидкістю покинув територіальні води Російської Федерації".

Американські військові інцидент біля Курильських островів поки не коментували.

Російське військове відомство повідомляє, що у зв'язку з цією подією влада викликала в міноборони аташе з питань оборони при посольстві США в Москві.

Теми: РосіяСША
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