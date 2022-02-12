Инцидент с американской атомной подлодкой: Россия обвиняет США

Минобороны России заявило, что российский военный корабль "Маршал Шапошников" применил спецсредства против американской атомной подводной лодки, которая, как утверждает российское ведомство, "зашла в территориальные воды РФ" в районе Курильских островов.

Источник: российская служба BBC

Детали: В сообщении минобороны РФ сказано, что инцидент произошел 12 февраля в 10:40 по московскому времени во время учений около острова Уруп Курильской гряды.

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Российские военные утверждают, что там была обнаружена американская подводная лодка класса "Вирджиния", ее экипажу россияне приказали немедленно всплыть, но подлодка требование не выполнила.

Дословно российское военное ведомство: "В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано"

Детали: В Минобороны РФ сообщили, что после этого военные применили "соответствующие средства", но не уточнили, о каких именно средствах идет речь.

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По версии министерства обороны России, после этого "американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации".

Американские военные инцидент около Курильских островов пока не комментировали.

Российское военное ведомство сообщает, что в связи с произошедшим власти вызвали в минобороны атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.