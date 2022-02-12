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Инцидент с американской атомной подлодкой: Россия обвиняет США

Светлана КизиловаСуббота, 12 февраля 2022, 19:45
Фото AFP/GettyImages

Минобороны России заявило, что российский военный корабль "Маршал Шапошников" применил спецсредства против американской атомной подводной лодки, которая, как утверждает российское ведомство, "зашла в территориальные воды РФ" в районе Курильских островов.

Источник: российская служба BBC

Детали: В сообщении минобороны РФ сказано, что инцидент произошел 12 февраля в 10:40 по московскому времени во время учений около острова Уруп Курильской гряды.

Российские военные утверждают, что там была обнаружена американская подводная лодка класса "Вирджиния", ее экипажу россияне приказали немедленно всплыть, но подлодка требование не выполнила.

Дословно российское военное ведомство: "В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано"

Детали: В Минобороны РФ сообщили, что после этого военные применили "соответствующие средства", но не уточнили, о каких именно средствах идет речь.

По версии министерства обороны России, после этого "американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации".

Американские военные инцидент около Курильских островов пока не комментировали.

Российское военное ведомство сообщает, что в связи с произошедшим власти вызвали в минобороны атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.

Темы: РосcияСША


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