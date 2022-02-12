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Диппредставництва ЄС у Києві відкриті й продовжать роботу – Боррель

Світлана КізіловаСубота, 12 лютого 2022, 19:59
Диппредставництва ЄС у Києві відкриті й продовжать роботу – Боррель
Жозеп Боррель, фото Bloomberg/Getty Images

Євросоюз не закриває свої дипломатичні представництва в Києві, вони продовжують надавати допомогу європейським громадянам та взаємодіяти з органами влади України.

Джерело: заява Жозепа Борреля, високого представника ЄС від імені всіх 27 країн-членів Євросоюзу, що опублікована на сайті Європейської ради

Деталі: Боррель від імені ЄС вчергове застеріг Росію від військової агресії проти України й нагадав, що за широкомасштабне вторгнення Москві доведеться заплатити високу ціну.

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Пряма мова: "ЄС та його країни-члени координують свої дії з огляду на нинішні загрози для України. Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують діяти на підтримку громадян ЄС та у співпраці з українською владою. Присутність персоналу та рекомендації щодо подорожей громадянам ЄС коригуються за потреби з урахуванням безпекових обставин.

Ми підтверджуємо нашу постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та дипломатичних зусиль щодо деескалації. Нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та дорого коштуватиме (агресору - УП)".

Теми: ЄСдипломатичні відносиниУкраїнаРосія
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