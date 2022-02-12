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Диппредставительства ЕС в Киеве открыты и продолжат работу – Боррель

Светлана КизиловаСуббота, 12 февраля 2022, 19:59
Диппредставительства ЕС в Киеве открыты и продолжат работу – Боррель
Жозеп Боррель, фото Bloomberg/Getty Images

Евросоюз не закрывает свои дипломатические представительства в Киеве, они продолжают оказывать помощь европейским гражданам и взаимодействовать с органами власти Украины.

Источник: заявление Жозепа Борреля, высокого представителя ЕС от имени 27 стран-членов Евросоюза, опубликованное на сайте Европейского совета

Детали: Боррель от имени ЕС в очередной раз предостерег Россию от военной агрессии против Украины и напомнил, что за широкомасштабное вторжение Москве придется заплатить высокую цену.

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Прямая речь: "ЕС и его страны-члены координируют свои действия с учетом нынешних угроз для Украины. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают действовать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями. Присутствие персонала и рекомендации по путешествия гражданам ЕС корректируются при необходимости с учетом обстоятельств безопасности.

Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий по деескалации. Напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется (агрессору - УП)".

Темы: ЕСдипломатические отношенияУкраинаРосcия
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