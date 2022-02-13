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США заявили, що їхній підводний човен не заходив у територіальні води Росії

Неділя, 13 лютого 2022, 01:22
ВМС США, фото: Getty Images

Сполучені Штати заперечили заяву Міноборони Росії про те, що американський атомний човен "зайшов у територіальні води РФ" у районі Курильських островів.

Джерело: представник військових США, капітан Кайл Рейнс, цитує Reuters

Пряма мова: "Заяви Росії про наші операції в їхніх територіальних водах є неправдивими".

"Я не буду коментувати конкретного місцезнаходження наших підводних човнів, але ми літаємо, плаваємо і діємо в міжнародних водах, зберігаючи безпеку".

Деталі: Reuters зазначає, що Росія звинуватила Вашингтон у порушенні міжнародного права та створенні загрози національній безпеці під час високої напруженості між Москвою та Вашингтоном через нарощування російських військ поблизу України.

"Сполучені Штати зазвичай контролюють військову діяльність інших країн, не заходячи в їхні територіальні води", – уточняє видання.

Що передувало: Міноборони Росії заявило, що російський військовий корабель "Маршал Шапошников" застосував спецзасоби проти американського атомного підводного човна, який, як стверджує російське відомство, "зайшов у територіальні води РФ" у районі Курильських островів.

Теми: СШАРосія
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