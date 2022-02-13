США заявили, что их подлодка не заходила в территориальные воды России

Соединенные Штаты отрицают заявление Минобороны России о том, что американская атомная лодка "зашла в территориальные воды РФ" в районе Курильских островов.

Источник: представитель военных США, капитан Кайл Рейнс, цитирует Reuters

Прямая речь: "Заявления России о наших операциях в их территориальных водах неправдивы".

"Я не буду комментировать конкретное местонахождение наших подлодок, но мы летаем, плаваем и действуем в международных водах, сохраняя безопасность".

Детали: Reuters отмечает, что Россия обвинила Вашингтон в нарушении международного права и создании угрозы национальной безопасности при высокой напряженности между Москвой и Вашингтоном из-за наращивания российских войск вблизи Украины.

"Соединенные Штаты обычно контролируют военную деятельность других стран, не входя в их территориальные воды", – уточняет издание.

Что предшествовало: Минобороны России заявило, что российский военный корабль "Маршал Шапошников" применил спецсредства против американской атомной подводной лодки, которая, как утверждает российское ведомство, "зашла в территориальные воды РФ" в районе Курильских островов.