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США заявили, что их подлодка не заходила в территориальные воды России

Воскресенье, 13 февраля 2022, 00:22
США заявили, что их подлодка не заходила в территориальные воды России
ВМС США, фото: Getty Images

Соединенные Штаты отрицают заявление Минобороны России о том, что американская атомная лодка "зашла в территориальные воды РФ" в районе Курильских островов.

Источник: представитель военных США, капитан Кайл Рейнс, цитирует Reuters

Прямая речь: "Заявления России о наших операциях в их территориальных водах неправдивы".

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"Я не буду комментировать конкретное местонахождение наших подлодок, но мы летаем, плаваем и действуем в международных водах, сохраняя безопасность".

Детали: Reuters отмечает, что Россия обвинила Вашингтон в нарушении международного права и создании угрозы национальной безопасности при высокой напряженности между Москвой и Вашингтоном из-за наращивания российских войск вблизи Украины.

"Соединенные Штаты обычно контролируют военную деятельность других стран, не входя в их территориальные воды", – уточняет издание.

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Что предшествовало: Минобороны России заявило, что российский военный корабль "Маршал Шапошников" применил спецсредства против американской атомной подводной лодки, которая, как утверждает российское ведомство, "зашла в территориальные воды РФ" в районе Курильских островов.

Темы: СШАРосcия
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