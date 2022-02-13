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Окупанти на Донбасі погрожували спостерігачам ОБСЄ в’язницею – звіт

Неділя, 13 лютого 2022, 05:45
фото: ОБСЄ

На окупованих територіях Донбасу російські найманці обмежували пересування Місії ОБСЄ і погрожували спостерігачам "арештувати і посадити у в’язницю".

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У пункті пропуску на кордоні біля н. п. Довжанське (непідконтрольний урядові, 84 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район, заявивши, що "СММ не дозволено відвідувати цей район без узгодження з його керівництвом", та погрожуючи "арештувати і посадити спостерігачів Місії до в'язниці, якщо вони не залишать цей район на його вимогу".

Він також додав, що "СММ дозволяється виконувати свою роботу уздовж лінії зіткнення, а не у прикордонних районах".

На залізничній станції "Червона Могила" в н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) 2 члени збройних формувань сказали патрулю Місії залишити територію залізничної станції, оскільки там, за їхніми словами, "немає нічого для моніторингу".

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна
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