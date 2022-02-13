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Оккупанты на Донбассе угрожали наблюдателям ОБСЕ тюрьмой – отчет

Воскресенье, 13 февраля 2022, 05:45
фото: ОБСЕ

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники ограничивали передвижение Миссии ОБСЕ и угрожали наблюдателям "арестовать и посадить в тюрьму".

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В пункте пропуска на границе около н. п. Довжанское (неподконтрольный правительству, 84 км юго-восточнее Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район, заявив, что "СММ не разрешено посещать этот район без согласования с его руководством", и угрожая "арестовать и посадить наблюдателей Миссии в тюрьму, если они не покинут этот район по его требованию".

Он также добавил, что "СММ разрешается выполнять свою работу вдоль линии соприкосновения, а не в приграничных районах".

На железнодорожной станции "Красная Могила" в н. п. Вознесеновка (Краснопартизанск; неподконтролен правительству, 65 км юго-восточнее Луганска) 2 члена вооруженных формирований сказали патрулю Миссии покинуть территорию железнодорожной станции, поскольку там, по их словам, "нет ничего для мониторинга".

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбассвойна


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