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За добовою смертністю від Covid у світі лідирують Бразилія і США

Неділя, 13 лютого 2022, 06:38
фото: Getty Images

11 лютого у світі діагностували 1 870 748 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Бразилії (892), США (873), Росії (729).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Росії, Німеччині, Бразилії.

Зокрема, у Росії зафіксували понад 203 тисячі, у Німеччині – майже 152 тисячі і в Бразилії – понад 134 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція і Японія. Україна – на 15 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Бразилії (892), США (873), Росії (729). Загалом у світі за добу від недуги померли 8 127 осіб.

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Росія, Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Німеччина, Франція. Україна – 8-а в цьому списку.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 330 924 321 особа. Наразі нараховується майже 74 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 829 128 смертей від COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Українська правда
Теми: коронавірус
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