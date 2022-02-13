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По суточной смертности от Covid в мире лидируют Бразилия и США

Воскресенье, 13 февраля 2022, 05:38
По суточной смертности от Covid в мире лидируют Бразилия и США
фото: Getty Images

11 февраля в мире диагностировали 1 870 748 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в Бразилии (892), США (873), России (729).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев было выявлено в России, Германии, Бразилии.

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В частности, в России зафиксировали более 203 тысяч, в Германии – почти 152 тысяч и в Бразилии – более 134 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Франция и Япония. Украина – на 15 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в Бразилии (892), США (873), России (729). Всего в мире за сутки от болезни скончались 8 127 человек.

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Россия, Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Германия, Франция. Украина – 8-я в этом списке.

За все время пандемии вылечились от недуга 330 924 321 человек. В настоящее время насчитывается около 74 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5829128 смертей от COVID-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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