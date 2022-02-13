Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

По суточной смертности от Covid в мире лидируют Бразилия и США

Воскресенье, 13 февраля 2022, 06:38
фото: Getty Images

11 февраля в мире диагностировали 1 870 748 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в Бразилии (892), США (873), России (729).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев было выявлено в России, Германии, Бразилии.

В частности, в России зафиксировали более 203 тысяч, в Германии – почти 152 тысяч и в Бразилии – более 134 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Франция и Япония. Украина – на 15 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в Бразилии (892), США (873), России (729). Всего в мире за сутки от болезни скончались 8 127 человек.

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Россия, Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Германия, Франция. Украина – 8-я в этом списке.

За все время пандемии вылечились от недуга 330 924 321 человек. В настоящее время насчитывается около 74 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5829128 смертей от COVID-19.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
коронавирус
Ковид в Киеве продолжает бить рекорды: за сутки 34 смерти
Covid в Украине: за сутки умерло 265 больных, больше всего в Киеве
Украина оказалась на 6-й позиции в Европе по суточной смертности от Covid
Последние новости
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
Все новости...