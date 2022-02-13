У Франції понад 32 тисячі осіб протестували проти ковід-обмежень

У санкціонованих акціях протесту проти карантинних обмежень у суботу у Франції взяли участь понад 32 тисячі осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на МВС Франції

Дослівно: "В узгоджених владою маніфестаціях проти санітарних обмежувальних заходів у зв'язку з COVID-19 у суботу у Франції взяли участь близько 32,1 тис. маніфестантів".

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Деталі: У Парижі на вулиці вийшли 7,6 тис. незгодних з вакцинними перепустками та обмеженнями через епідеміологічну ситуацію.

Але, крім того, маніфестанти протестували проти подорожчання життя, зокрема, проти зростання цін на пальне.

До кінця дня МВС нарахувало 149 акцій протесту по усій Франції.

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Крім цього, відбулася заборонена владою маніфестація у формі автомобільного "конвою свободи", яка зуміла прорватися в Парижі на Єлисейські поля та вилилася у сутички з поліцією.

Що передувало: На в’їздах до столиці Франції поліція в суботу розвернула сотні автомобілів так званих "конвоїв свободи" проти обмежень для протидії пандемії коронавірусу.