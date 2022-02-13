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Во Франции более 32 тысяч человек протестовали против ковид-ограничений

Воскресенье, 13 февраля 2022, 07:34
фото: AFP

В санкционированных акциях протеста против карантинных ограничений в субботу во Франции приняли участие более 32 тысяч человек.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на МВД Франции

Дословно: "В согласованных властями манифестациях против санитарных ограничительных мер в связи с COVID-19 в субботу во Франции приняло участие около 32,1 тыс. манифестантов".

Детали: В Париже на улицы вышли 7,6 тыс. несогласных с вакцинными пропусками и ограничениями из-за эпидемиологической ситуации.

Но, кроме того, манифестанты протестовали против удорожания жизни, в частности, против роста цен на горючее.

К концу дня МВД насчитало 149 акций протеста по всей Франции.

Кроме этого, произошла запрещенная властями манифестация в форме автомобильного "конвоя свободы", сумевшая прорваться в Париже на Елисейские поля и вылившаяся в столкновения с полицией.

Что было раньше: На въездах в столицу Франции полиция развернула сотни автомобилей так называемых "конвоев свободы" - автомобилистов, выступающих против ограничений для противодействия пандемии коронавируса.

Темы: Францияакциикарантин


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