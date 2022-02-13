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Літак SkyUp не зміг приземлитися у Києві через заборону летіти в Україну

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 11:01
Фото LightRocket/Getty Images

Літак української авіакомпанії SkyUp, який прямував з острова Мадейра до Києва, сів в аеропорту Молдови.

Джерело: повідомлення SkyUp

Деталі: Борт сів у Кишиневі через заборону власника літака влітати у повітряний простір України.

Зазначається, що 12 лютого лізингодавець – резидент Ірландії – повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака у повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва. 

Авіакомпанія зазначає, що зуміла домовитись про посадку в найближчому до території України аеропорту в Кишиневі, та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва.

Дослівно: "Через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) - Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). SkyUp разом із Посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів в Україну".

Теми: авіаУкраїнаМолдова
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