Самолет SkyUp не смог приземлиться в Киеве из-за запрета лететь в Украину

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, следовавший с острова Мадейра в Киев, сел в аэропорту Молдовы.

Источниик: сообщение SkyUp

Детали: Борт сел в Кишиневе из-за запрета владельца самолета влетать в воздушное пространство Украины.

Отмечается, что 12 февраля лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета огласил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев.

Авиакомпания отмечает, что сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту в Кишиневе и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев.

Дословно: "По требованию владельца воздушного судна самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе. Посольство Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров в Украину".