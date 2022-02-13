Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Німеччина в умовах санкцій постачає Росії товари подвійного призначення – ЗМІ

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 12:17
Фото picture alliance/Getty Images

У минулому році німецькі компанії постачали Росії велику кількість товарів, які можуть використовуватися у військових цілях.

Це випливає з переліку міністерства економіки Німеччини, який досі не публікувався, повідомляє "Європейська правда з посиланням на WELT AM SONNTAG.

У 2020 році міністерство або підпорядковане йому Федеральне управління економіки та експортного контролю (Bafa) видало 673 ліцензії на експорт так званих товарів подвійного призначення в Росію. Загальна вартість: майже 366 мільйонів євро.

Товари подвійного призначення – це товари, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. До них відносяться машини, які можна використовувати у виробництві зброї, технології для будівництва літаків або певні хімічні речовини. Дивує великий обсяг цих поставок з Німеччини, оскільки з моменту анексії Криму в 2014 році, згідно з регламентом ЄС, до такого експорту в Росію застосовувалися більш жорсткі критерії, ніж в інші країни, зазначає видання.

У 2020 році Росія була четвертою країною-одержувачем таких товарів з Німеччини після Китаю з 1,6 мільярда євро, США з мільярдом євро і Бразилії з 371 мільйоном євро. Україна, з іншого боку, отримує лише невелику кількість товарів подвійного призначення з Німеччини. У 2020 році їх вартість становила 17 мільйонів євро.

Про які саме товари йдеться у справі Росії широко не відомо. Останніми роками точаться дискусії щодо поставок збідненого урану з Німеччини, який, на думку експертів, Росія могла б використовувати у виробництві зброї.

Уряд Німеччини востаннє захищав схвалення такого експорту в березні 2021 року, аргументуючи це тим, що перш ніж буде відмовлено у видачі ліцензії на експорт до Росії, потрібні "конкретні ознаки того, що існує ризик кінцевого військового використання".

Депутат Бундестагу від "Зелених" Стефан Венцель закликав владу бути більш пильною: "Особливо в нинішній напруженій ситуації з Росією, ми повинні запровадити обмежувальну політику експортного контролю. Bafa має контролювати дуже ретельно, що відбувається з товарами подвійного призначення, і має виключити військове використання".

Теми: санкціїНімеччинаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ІНФОГРАФІКАДо Ради можуть пройти 8 партій, а в першому турі перемогти Зеленський – Рейтинг

З українським супутником "Січ-2-30" встановили стабільний зв’язок

фото, відеоДТП з кортежем Ярославського: речі загиблого "знайшлися" після розголосу в ЗМІ

Аліна Паш відмовилася їхати на Євробачення-2022

Зеленський не бачить відведення військ Росією

фото, відеоАбраменко приніс Україні першу медаль на Олімпіаді в Пекіні

Усі новини...
санкції
Міжнародні санкції завдадуть непоправної шкоди Росії, це її стримує – МЗС
У Сенаті США пропонують покарати Білорусь у разі сприяння агресії РФ проти України
Головні новини п’ятниці та ночі: ймовірний напад Росії, санкції РНБО
Останні новини
19:28
Україна на три дні від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі: причина
19:24
фотоЧерез Прип’ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст – ЗМІ
19:17
Українська лижниця на Олімпіаді отримала позитивну допінг-пробу
18:34
У Європарламенті відбулись дебати щодо України та РФ
18:31
Космічний туризм: Virgin Galactic продасть 1000 квитків по 450 тисяч доларів
18:17
РФ стверджує, що знайшла на Донбасі 5 масових поховань: звинувачує в цьому Україну
18:15
Гривня зміцніла на закритті торгів
18:13
На Донбасі російські бойовики застосували міномети й безпілотники
17:55
Розвідка США не бачить відведення військ РФ від українського кордону
17:51
Пінчук запевняє, що бізнес із України ні ногою
Усі новини...