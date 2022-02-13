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Германия в условиях санкций поставляет России товары двойного назначения – СМИ

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 11:17
Германия в условиях санкций поставляет России товары двойного назначения – СМИ
Фото picture alliance/Getty Images

В прошлом году немецкие компании поставляли России огромное количество товаров, которые могут использоваться в военных целях.

Это следует из перечня министерства экономики Германии, который до сих пор не публиковался, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на на WELT AM SONNTAG.

В 2020 году министерство или подчиненное ему Федеральное управление экономики и экспортного контроля (Bafa) выдало 673 лицензии на экспорт так называемых товаров двойного назначения в Россию. Общая стоимость: около 366 миллионов евро.

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Товары двойного назначения – это товары, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях. К ним относятся машины, которые можно использовать в производстве оружия, технологии строительства самолетов или определенные химические вещества. Удивляет большой объем этих поставок из Германии, поскольку с момента аннексии Крыма в 2014 году согласно регламенту ЕС, к такому экспорту в Россию применялись более жесткие критерии, чем в другие страны, отмечает издание.

В 2020 году Россия была четвертой страной-получателем таких товаров из Германии после Китая с 1,6 млрд евро, США с миллиардом евро и Бразилии с 371 миллионом евро. Украина, с другой стороны, получает небольшое количество товаров двойного назначения из Германии. В 2020 году их стоимость составила 17 миллионов евро.

О каких именно товарах идет речь в деле России, широко не известно. В последние годы ведутся дискуссии по поставкам обедненного урана из Германии, который, по мнению экспертов, Россия могла бы использовать в производстве оружия.

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Правительство Германии в последний раз защищало одобрение такого экспорта в марте 2021 года, аргументируя это тем, что прежде чем будет отказано в выдаче лицензии на экспорт в Россию, нужны "конкретные признаки того, что существует риск конечного военного использования".

Депутат Бундестага от "Зеленых" Стефан Венцель призвал власть быть более внимательной: "Особенно в нынешней напряженной ситуации с Россией мы должны ввести ограничительную политику экспортного контроля. Bafa должна контролировать очень тщательно происходящее с товарами двойного назначения и исключить военное использование".

Темы: санкцииГерманияРосcия
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