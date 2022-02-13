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У Львові невідомі напали на виставку художника Давида Чичкана

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 11:44
У Львові невідомі напали на виставку художника Давида Чичкана
Давид Чичкан, Фото support your art

У неділю, 13 лютого, невідомі напали на Львівський муніципальний мистецький центр, де проходить виставка Давида Чичкана "Стрічки та трикутники", це вже не перша спроба зірвати виставку художника.

Джерело: директорка мистецького центру Ляна Мицько у Facebook

Пряма мова: "Праві тверезі молоді люди напали на Львівський муніципальний мистецький центр щойно. Зірвали веселковий прапор, поламали вішак, телефон відвідувача, заклеїли агітками вхід".

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Деталі: У коментарях до допису Чичкан написав, що його твори нікого не провоковували на таку поведінку. "Правокацій не було, навпаки, патріотичний контент", - зазначив художник.

Персональний проєкт Давида Чичкана "Стрічки та трикутники" виставляється у Львівському муніципальному мистецькому центрі з 4 лютого.

Передісторія: У 2017 році у Києві невідомі також розтрощили виставку художника Давида Чичкана.

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Теми: Львів
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