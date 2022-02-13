Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове неизвестные напали на выставку художника Давида Чичкана

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 11:44
Во Львове неизвестные напали на выставку художника Давида Чичкана
Давид Чичкан, Фото support your art

В воскресенье, 13 февраля, неизвестные напали на Львовский муниципальный художественный центр, где проходит выставка Давида Чичкана "Ленты и треугольники", это уже не первая попытка сорвать выставку художника.

Источник: директор художественного центра Ляна Мицько в Facebook

Прямая речь: "Правые трезвые молодые люди напали на Львовский муниципальный художественный центр только что. Сорвали радужный флаг, поломали вешалку, телефон посетителя, заклеили агитками вход".

Реклама:

Детали: В комментариях к сообщению Чичкан написал, что его произведения никого не провоцировали на такое поведение. "Провокаций не было, наоборот, патриотический контент", - отметил художник.

Персональный проект Давида Чичкана "Ленты и треугольники" выставляется во Львовском муниципальном художественном центре с 4 февраля.

Предыстория: В 2017 году в Киеве неизвестные также разгромили выставку художника Давида Чичкана.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Львов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Львов
Слишком много уверенной красоты: во Львове спорят об обнаженной женской скульптуре в Стрыйском парке
Во Львове дети, родители которых погибли на войне, ежегодно будут получать 50 тысяч грн
Во Львове обследуют все балконы домов
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: