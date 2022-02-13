Во Львове неизвестные напали на выставку художника Давида Чичкана

В воскресенье, 13 февраля, неизвестные напали на Львовский муниципальный художественный центр, где проходит выставка Давида Чичкана "Ленты и треугольники", это уже не первая попытка сорвать выставку художника.

Источник: директор художественного центра Ляна Мицько в Facebook

Прямая речь: "Правые трезвые молодые люди напали на Львовский муниципальный художественный центр только что. Сорвали радужный флаг, поломали вешалку, телефон посетителя, заклеили агитками вход".

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Детали: В комментариях к сообщению Чичкан написал, что его произведения никого не провоцировали на такое поведение. "Провокаций не было, наоборот, патриотический контент", - отметил художник.

Персональный проект Давида Чичкана "Ленты и треугольники" выставляется во Львовском муниципальном художественном центре с 4 февраля.

Предыстория: В 2017 году в Киеве неизвестные также разгромили выставку художника Давида Чичкана.