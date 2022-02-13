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Влада роздумує, як забезпечити авіаперельоти в Україні

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 12:45
Влада роздумує, як забезпечити авіаперельоти в Україні
Літак, фото getty images

На тлі інформації про можливу зупинку польотів над Україною Міністерство інфраструктури заявило, що зараз держава "працює над попередженням ризиків для авіаперевізників".   

Джерело: коментар Мінінфраструктури

Деталі: У відомстві наголосили, що повітряний простір України залишається відкритим.

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13 лютого у міністерстві відбулася робоча нарада за участі керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень.

Дослівно: "За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації. Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень.

Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу.

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У деяких перевізників виникають складнощі пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду".

Пряма мова міністра інфраструктури України Олександра Кубракова: "Ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону".

Передісторія: Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.

Ймовірно, з 14 лютого 2022 року всі українські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти у повітряному просторі України. Виключення може стосуватись російських авіакомпаній, які застраховані в РФ – наприклад, "Азур Ейр Україна", що є дочірнім підприємством російської "Азур Ейр".

Теми: авіаУкраїнаМінінфраструктури
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