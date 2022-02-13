Власти ищут способ обеспечить авиаперелеты в Украине

На фоне информации о возможной остановке полетов над Украиной Министерство инфраструктуры заявило, что сейчас государство "работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков".

Источник: комментарий Мининфраструктуры

Детали: В ведомстве подчеркнули, что воздушное пространство Украины остается открытым.

13 февраля в министерстве состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок.

Дословно: "По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.

Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, сейчас 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства".

Прямая речь министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова: "Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. в случае необходимости, государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы".

Предыстория: Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.

Вероятно, с 14 февраля все украинские авиакомпании не смогут выполнять полеты в воздушном пространстве Украины. Исключение может относиться к российским авиакомпаниям, которые застрахованы в РФ – например, "Азур Эйр Украина", которая является дочерним предприятием российской "Азур Эйр".