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"Ми срали на ваші санкції": посол Росії у Швеції дав інтерв'ю

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 15:04
Віктор Татаринцев, фото aftonbladet

Російський посол у Швеції Віктор Татаринцев недипломатично заявив про відсутність в РФ страху перед потенційними санкціями Заходу за подальше вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю шведському виданню Aftonbladet.

"Вибачте за мову, але ми срали на всі їхні санкції. Ми вже мали так багато санкцій, і багато в чому вони позитивно вплинули на нашу економіку та наше сільське господарство. Ми стали більш самодостатніми і змогли збільшити експорт. У нас немає ні італійських, ні швейцарських сирів, але ми навчилися робити однаково хороші російські сири за італійськими та швейцарськими рецептами" - заявив Татаринцев.

За його словами, нові санкції, які ЄС і США можуть запровадити у разі російського вторгнення в Україну, не є позитивними, але й не такими небезпечними, як це намагається представити Захід.

Татаринцев каже, що західний світ не зрозумів російського менталітету.

"Чим сильніше Захід тисне на росіян, тим сильнішими стають росіяни у своїй контрреакції" - заявив російський посол.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові напередодні попередив російського колегу Владіміра Путіна про наслідки для Росії у разі вторгнення до України.

У п’ятницю лідери США, Франції, Канади та Німеччини підтвердили плани запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі нової агресії проти України.

Теми: ШвеціяРосіясанкції
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