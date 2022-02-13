"Мы срали на ваши санкции": посол России в Швеции дал интервью

Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев недипломатично заявил об отсутствии у РФ страха перед потенциальными санкциями Запада за дальнейшее вторжение в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью шведскому изданию Aftonbladet.

"Простите язык, но мы срали на все их санкции. У нас уже было так много санкций, и во многом они положительно повлияли на нашу экономику и наше сельское хозяйство. Мы стали самодостаточнее и смогли увеличить экспорт. У нас нет ни итальянских, ни швейцарских сыров, но мы научились делать одинаково хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам" - заявил Татаринцев.

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По его словам, новые санкции, которые ЕС и США могут ввести в случае российского вторжения в Украину, не являются положительными, но и не столь опасны, как это пытается представить Запад.

Татаринцев говорит, что западный мир не понял русского менталитета.

"Чем сильнее Запад давит на россиян, тем сильнее становятся россияне в своей контрреакции" – заявил российский посол.

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Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре накануне предупредил российского коллегу Владимира Путина о последствиях для России в случае вторжения в Украину.

В пятницу лидеры США, Франции, Канады и Германии подтвердили планы ввести жесткие санкции против России в случае новой агрессии против Украины.