Папа Римський із тисячами людей мовчки помолився за Україну
Неділя, 13 лютого 2022, 14:27
Папа Франциск у неділю провів мовчазну молитву за мир в Україні на площі Святого Петра.
Джерело: Reuters
Пряма мова: "Новини з України дуже тривожні".
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"У кожному зусиллі, спрямованому на пошук миру, я покладаю надію на заступництво Діви Марії та совість відповідальних політиків".
Деталі: Папа звернувся до тисяч людей на площі, які зібралися для його щотижневого звернення і благословення.
"Давайте помолимося в тиші", - сказав він. Натовп замовк приблизно на півхвилини.
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