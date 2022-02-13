Папа Римський із тисячами людей мовчки помолився за Україну

Папа Франциск у неділю провів мовчазну молитву за мир в Україні на площі Святого Петра.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Новини з України дуже тривожні".

"У кожному зусиллі, спрямованому на пошук миру, я покладаю надію на заступництво Діви Марії та совість відповідальних політиків".

Деталі: Папа звернувся до тисяч людей на площі, які зібралися для його щотижневого звернення і благословення.

"Давайте помолимося в тиші", - сказав він. Натовп замовк приблизно на півхвилини.