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Папа Римський із тисячами людей мовчки помолився за Україну

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 15:27
Папа Франциск, Getty Images

Папа Франциск у неділю провів мовчазну молитву за мир в Україні на площі Святого Петра.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Новини з України дуже тривожні".

"У кожному зусиллі, спрямованому на пошук миру, я покладаю надію на заступництво Діви Марії та совість відповідальних політиків".

Деталі: Папа звернувся до тисяч людей на площі, які зібралися для його щотижневого звернення і благословення.

"Давайте помолимося в тиші", - сказав він. Натовп замовк приблизно на півхвилини.

Теми: Папа Римський
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