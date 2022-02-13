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Папа Римский с тысячами людей молча помолился за Украину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 15:27
Папа Франциск, Getty Images

Папа Франциск в воскресенье провел молчаливую молитву за мир в Украине на площади Святого Петра.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Новости из Украины очень тревожны".

"В каждом усилии, направленном на поиск мира, я возлагаю надежду на заступничество Девы Марии и совесть ответственных политиков".

Детали: Папа обратился к тысячам людей на площади, собравшимся для его еженедельного обращения и благословения.

"Давайте помолимся в тишине", — сказал он. Толпа замолчала примерно на полминуты.

Темы: Папа Римский


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