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Папа Римский с тысячами людей молча помолился за Украину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 14:27
Папа Римский с тысячами людей молча помолился за Украину
Папа Франциск, Getty Images

Папа Франциск в воскресенье провел молчаливую молитву за мир в Украине на площади Святого Петра.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Новости из Украины очень тревожны".

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"В каждом усилии, направленном на поиск мира, я возлагаю надежду на заступничество Девы Марии и совесть ответственных политиков".

Детали: Папа обратился к тысячам людей на площади, собравшимся для его еженедельного обращения и благословения.

"Давайте помолимся в тишине", — сказал он. Толпа замолчала примерно на полминуты.

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Темы: Папа Римский
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