Папа Римский с тысячами людей молча помолился за Украину
Воскресенье, 13 февраля 2022, 14:27
Папа Франциск в воскресенье провел молчаливую молитву за мир в Украине на площади Святого Петра.
Источник: Reuters
Прямая речь: "Новости из Украины очень тревожны".
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"В каждом усилии, направленном на поиск мира, я возлагаю надежду на заступничество Девы Марии и совесть ответственных политиков".
Детали: Папа обратился к тысячам людей на площади, собравшимся для его еженедельного обращения и благословения.
"Давайте помолимся в тишине", — сказал он. Толпа замолчала примерно на полминуты.
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