Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міністр оборони Британії був вимушений перервати відпустку через ситуацію з РФ

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 15:42
Бен Воллес, фото PA Images/Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що повертається з сімейного відпочинку за кордоном через кризу навколо України, спровоковану Росією.

Джерело: Воллес у Twitter, співрозмовник The Guardian в оборонному відомстві

Пряма мова високопосадовця з Міноборони: "Оскільки ситуація ускладнюється, міністр оборони скоротив заплановані довгі вихідні зі своїми дітьми".

Деталі: Уоллес відпочивав у Європі разом з сім'єю.

Пряма мова Уоллеса: "Через те, що ми стурбовані погіршенням ситуації навколо України, я скасував заплановані довгі вихідні за кордоном зі своєю родиною і повернуся".

Теми: Велика БританіяРосіяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію

Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Усі новини...
Велика Британія
Британія забирає з України своїх військових інструкторів
Ще низка країн закликали громадян залишити Україну
Джонсон отримав від поліції список питань про вечірку під час локдауну
Останні новини
03:28
В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану
02:32
Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів
01:37
В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО
00:45
Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії
00:27
РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську
00:21
відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну
23:37
фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі
23:11
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
22:48
"Ми знаємо російські методички": Британія закликає не вірити провокаціям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Усі новини...