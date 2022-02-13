Міністр оборони Британії був вимушений перервати відпустку через ситуацію з РФ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що повертається з сімейного відпочинку за кордоном через кризу навколо України, спровоковану Росією.

Джерело: Воллес у Twitter, співрозмовник The Guardian в оборонному відомстві

Пряма мова високопосадовця з Міноборони: "Оскільки ситуація ускладнюється, міністр оборони скоротив заплановані довгі вихідні зі своїми дітьми".

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Деталі: Уоллес відпочивав у Європі разом з сім'єю.

Пряма мова Уоллеса: "Через те, що ми стурбовані погіршенням ситуації навколо України, я скасував заплановані довгі вихідні за кордоном зі своєю родиною і повернуся".