Міністр оборони Британії був вимушений перервати відпустку через ситуацію з РФ
Неділя, 13 лютого 2022, 14:42
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що повертається з сімейного відпочинку за кордоном через кризу навколо України, спровоковану Росією.
Джерело: Воллес у Twitter, співрозмовник The Guardian в оборонному відомстві
Пряма мова високопосадовця з Міноборони: "Оскільки ситуація ускладнюється, міністр оборони скоротив заплановані довгі вихідні зі своїми дітьми".
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Деталі: Уоллес відпочивав у Європі разом з сім'єю.
Пряма мова Уоллеса: "Через те, що ми стурбовані погіршенням ситуації навколо України, я скасував заплановані довгі вихідні за кордоном зі своєю родиною і повернуся".